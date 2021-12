(Di sabato 4 dicembre 2021) Parte in salita il progetto di Clemente Mastella di dare vita a «un’alleanza al», una «Margherita 2.0», che costituisca «un’area centrale che si allea». Lanciato oggi dal Teatro Brancaccio di Roma, insieme alla presentazione del nuovo partito “Noi di”, l’appello si scontra con diffidenze, freddezze, distinguo e collocazioni già esistenti. Oltre che con i veti posti dallo stesso Mastella e indirizzati in particolare a Carlo Calenda. Il sindaco di Benevento lo ha definito «un personaggio stravagante, un po’ tolemaico», buttandola poi anche sul personale: «Soffre – ha sostenuto – un complesso psicologico di inferiorità rispetto a me». È poi Gianfrancoa chiudere la faccenda con un lapidario «non esiste alcun», maper i quali «ilè un ...

Advertising

SecolodItalia1 : Rotondi gela tutti: ma quale cantiere del centro, ci sono solo politici in cerca di un posto di comando… -

Ultime Notizie dalla rete : Rotondi gela

Il Secolo d'Italia

Gela. La Nuova Dc, che in città si è presentata ufficialmente la scorsa estate e in giunta schiera l’assessore Giuseppe Licata, è in piena fase di ...ROMA (ITALPRESS) – “Penso che l’obbligo vaccinale non sia una competenza europea, dopo di che sul tema io penserei la stessa cosa anche se lo introducesse il governo italiano. Se Von der Leyen vuole f ...