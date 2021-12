Roma, spilla oltre 15mila euro all’anziano che accudisce: smascherata badante infedele (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma – Grazie ad una lunga e accurata attività d’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, una donna italiana di 71 anni, è gravemente indiziata di aver “spillato” ben 15.500 euro ad un pensionato di 89 anni, invalido, che era stata chiamata ad accudire. La donna, che da tempo prestava assistenza all’anziano, approfittando della confidenza che aveva con l’ambiente domestico, sarebbe riuscita, in più occasioni, a utilizzare la carta bancomat della vittima con cui è emerso che, tra i mesi di luglio e ottobre scorsi, avrebbe effettuato 11 prelievi per una somma complessiva di 15.500 euro. A dare il via all’indagine è stata la denuncia sporta dall’anziano che si era reso conto di anomali ammanchi di denaro dal suo conto corrente, il resto lo hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021)– Grazie ad una lunga e accurata attività d’indagine svolta dai Carabinieri della StazioneTorpignattara, una donna italiana di 71 anni, è gravemente indiziata di aver “to” ben 15.500ad un pensionato di 89 anni, invalido, che era stata chiamata ad accudire. La donna, che da tempo prestava assistenza, approfittando della confidenza che aveva con l’ambiente domestico, sarebbe riuscita, in più occasioni, a utilizzare la carta bancomat della vittima con cui è emerso che, tra i mesi di luglio e ottobre scorsi, avrebbe effettuato 11 prelievi per una somma complessiva di 15.500. A dare il via all’indagine è stata la denuncia sporta dche si era reso conto di anomali ammanchi di denaro dal suo conto corrente, il resto lo hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma spilla Ultime Notizie Roma del 20 - 11 - 2021 ore 14:10 ...può accogliere milioni di migranti nel punto è perché tutte queste persone cercano di entrare il motivo è che la diseguaglianza tra i popoli sono troppo forti Secondo me di base della Russia o spilla ...

UffiziKids, l'arte a misura dei più piccoli ... agli Uffizi ci sarà una squadra di circa cinquanta addetti speciali, riconoscibili da una spilla ... Crescere nell'antica Roma " (l'esposizione sarà presentata il 22 novembre e prenderà avvio dal giorno ...

Roma, spilla oltre 15mila euro all'anziano che accudisce: smascherata badante infedele Il Faro online TN Radio, ep. 97 – Toro schiantato sul muro giallorosso La Roma non lascia spazio per uno spillo, il Toro non sa costruirselo. La sconfitta nella capitale sa di beffa. Clicca play e ascolta l’episodio! Puoi anche mettere il tuo browser in background e cont ...

SPILLO/ La mezza verità su Napoli ricordata da Le Figaro Anche la squadra di calcio in verità non sta sfigurando e tutto sommato stiamo parlando della patria elettiva di Maradona. Ti inorridisce con l’abisso di comportamenti intollerabili e ti stupisce con ...

