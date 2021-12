Roma, minaccia la farmacista e si scaglia contro gli agenti: arrestato 43enne (Di sabato 4 dicembre 2021) Paura per una farmacista di Rebibbia: un uomo di 43 anni l’ha minacciata richiedendo siringhe e medicinali. Allertato il 112, gli agenti hanno trovato l’uomo nei pressi della sua abitazione, ma il 43enne ha nuovamente dato in escandescenza. Prima ha insultato e minacciato i membri delle forze dell’ordine, quindi si è scagliato contro di loro, ferendone uno. L’uomo è stato arrestato ed è in attesa del rito direttissimo. Si scaglia contro i poliziotti dopo aver minacciato una farmacista Gli agenti della Sezione Volanti e del IV distretto San Basilio hanno arrestato C.M. italiano di 43 anni per tentata estorsione resistenza minaccia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Paura per unadi Rebibbia: un uomo di 43 anni l’hata richiedendo siringhe e medicinali. Allertato il 112, glihanno trovato l’uomo nei pressi della sua abitazione, ma ilha nuovamente dato in escandescenza. Prima ha insultato eto i membri delle forze dell’ordine, quindi si ètodi loro, ferendone uno. L’uomo è statoed è in attesa del rito direttissimo. Sii poliziotti dopo averto unaGlidella Sezione Volanti e del IV distretto San Basilio hannoC.M. italiano di 43 anni per tentata estorsione resistenzae ...

