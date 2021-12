Roma - Inter, Mourinho: "Non possiamo prendere questi gol". Inzaghi: "Ho grandi giocatori" (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dicembre 2021 - Basta un solo tempo all' Inter per chiudere la pratica e battere la Roma per 3 - 0: Calhanoglu , Dzeko e Dumfries abbattono il grande ex Mourinho che trova la settima ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021), 4 dicembre 2021 - Basta un solo tempo all'per chiudere la pratica e battere laper 3 - 0: Calhanoglu , Dzeko e Dumfries abbattono il grande exche trova la settima ...

Inter : ??? | MATCH REPORT Partita senza storia all'Olimpico ?? - Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - Inter : ??? | DUMFRIES Le parole dell'esterno olandese, fondamentale nella vittoria nerazzurra all'Olimpico ?? - tommyaxxzk : RT @tancredipalmeri: Direi che Allegri, Spalletti e Mourinho il posto in Champions non lo mancano. Dunque Juventus, Napoli e Roma. Rimane u… - INTERi_1908 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'La Roma in casa aveva perso solo il derby. Vincere così è davvero un bel segnale, ci dà tantissima autostima. Pe… -