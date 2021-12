Roma-Inter | Inzaghi | “Sempre stato sereno Temo gli infortuni” | VIDEO

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - Inter : ??? | PODCAST Kickoff con il solito trio, Contiene: - #Lautaro che parla di Roma-Inter - Luca Ravenna che dice c… - capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - ReteSport : ??#Zaniolo strappa per la Roma e per farsi rimpiangere ancora dall’Inter #Rassegna #ASRoma - calcioepepe : CM Scommesse: l'Inter vince a Roma, Napoli ko. E Dortmund-Bayern... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov. A disposizione: Fuzato, ...Tra i pali ci sarebbe Peruzzi, in mezzo al campo Pizarro, Nainggolan e Di Biagio. E quanta classe in attacco... Ecco la top 11 dei giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra e giallorossaChi per Covid, chi per infortunio o squalifica, ma lo Special One dovrà fare a meno di Pellegrini, El Shaarawy, Karsdorp, Abraham e Spinazzola… Leggi ...Jose Mourinho non si presenterà alla conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter. Partita molto sentita dallo special one, che in vista dell’anticipo di sabato perde sia Abraham che Karsdorp ...