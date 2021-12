Roma-Inter, cori e applausi per il ritorno all’Olimpico di Francesco Totti (VIDEO) (Di sabato 4 dicembre 2021) Francesco Totti torna allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Inter, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. L’accoglienza per l’ex capitano giallorosso non poteva che essere calorosa, tant’è che i tifosi capitolini gli hanno dedicato cori ed applausi nel corso del pre-partita, rendendolo l’assoluto protagonista della giornata. Ecco il VIDEO del tributo dell’Olimpico a Francesco Totti. Bentornato a Casa! @Totti #RomaInter #Totti pic.twitter.com/bpfbcpx0uO — Chiara A. (@Chiara Ab) December 4, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021)torna allo Stadio Olimpico in occasione di, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. L’accoglienza per l’ex capitano giallorosso non poteva che essere calorosa, tant’è che i tifosi capitolini gli hanno dedicatoednel corso del pre-partita, rendendolo l’assoluto protagonista della giornata. Ecco ildel tributo dell’Olimpico a. Bentornato a Casa! @pic.twitter.com/bpfbcpx0uO — Chiara A. (@Chiara Ab) December 4, 2021 SportFace.

