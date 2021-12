Roma Inter | allarme rientrato per Lautaro Novità su de Vrij

(Di sabato 4 dicembre 2021), nessunperMartinez.sui tempi di recupero di Stefan De: le ultime L’si prepara ad affrontare ladi Josè Mourinho. Secondo quanto appreso danews24.com,perMartinez che sta bene. Dall’ambiente nerazzurro fanno sapere che si tratta di normale stanchezza post allenamento per l’attaccante argentino. Si avvicina invece il rientro in campo di Stefan Deche tornerà a disposizione per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. Per la partita di stasera l’non ha voluto rischiare e ha preferito lasciarlo ad Appiano Gentile per allenarsi e completare ...

Non è dato sapere se, alla visione dei tifosi nerazzurri, gli verranno gli occhi lucidi al sol ricordo dei trionfi indelebili, impressi col marchio della leggenda, ma una cosa è certa: Roma-Inter non è una gara come tutte le altre per José Mourinho, pronto ad affrontare il suo passato per la prima volta da avversario. Durante il biennio milanese, lo 'Special One' fu affiancato da... Era il 27 ottobre del 2019 quando Francesco Totti, insieme a suo figlio Cristian, si è fatto vedere allo stadio Olimpico, cinque mesi dopo aver dato l'addio alla Roma con la conferenza fiume al Coni.