Roma - Inter 0 - 3 | le pagelle | Zaniolo | tanto fumo ma niente arrosto Mancini sovrastato da Correa | Dzeko super

(Di sabato 4 dicembre 2021) L'ha battuto per 3 - 0 laall'Olimpico in un anticipo dell sedicesima giornata di Serie A LedellaRui Patricio 4,5 : Un gol da calcio d'angolo è uno smacco che pesa nelle ...

- Lacrolla anche contro l'. Quarta sconfitta in un big match, questa volta contro i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno battuto la3 - 0 con i gol nel primo tempo di Calhanoglu , Dzeko e ...L'ha battuto per 3 - 0 laall'Olimpico in un anticipo dell sedicesima giornata di Serie A Le pagelle dellaRui Patricio 4,5 : Un gol da calcio d'angolo è uno smacco che pesa nelle ...L'allenatore nerazzurro è soddisfatto della vittoria e della prestazione dei suoi: "Qui tutti sono coinvolti" Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la rotonda vittoria contro la Roma del ...Umori opposti e non poteva essere altrimenti all’ Olimpico dopo la netta vittoria dell’ Inter contro la Roma nel big match della sedicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi applaude la sua squad ...