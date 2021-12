Roma: Bettini, 'mai auspicato stessa fine di Marino per Gualtieri' (2) (Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "In particolare sulla discussione riguardo alla possibile nuova organizzazione delle istituzioni culturali da parte di Gualtieri venerdi 26 novembre avendo saputo che in una riunione a cui hanno partecipato le istituzioni deputate a decidere è stato fatto il mio nome (in riferimento ad opinioni strettamente personali che mi erano state sollecitate in primo luogo da Gualtieri) ho scritto la seguente email che dimostra l'esatto contrario di ciò che scrive Canettieri -prosegue il dirigente Pd-. Vale a dire che non solo non mi sono affatto arrabbiato perché non mi farebbero decidere, piuttosto ho voluto precisare con puntiglio che non voglio minimamente interferire su questioni che non mi competono". Bettini pubblica anche il testo della mail indirizzata a Dario Franceschini, Nicola Zingaretti e all'attuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "In particolare sulla discussione riguardo alla possibile nuova organizzazione delle istituzioni culturali da parte divenerdi 26 novembre avendo saputo che in una riunione a cui hanno partecipato le istituzioni deputate a decidere è stato fatto il mio nome (in riferimento ad opinioni strettamente personali che mi erano state sollecitate in primo luogo da) ho scritto la seguente email che dimostra l'esatto contrario di ciò che scrive Canettieri -prosegue il dirigente Pd-. Vale a dire che non solo non mi sono affatto arrabbiato perché non mi farebbero decidere, piuttosto ho voluto precisare con puntiglio che non voglio minimamente interferire su questioni che non mi competono".pubblica anche il testo della mail indirizzata a Dario Franceschini, Nicola Zingaretti e all'attuale ...

