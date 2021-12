Roberto Malaspina, l'altro ricercatore ferito a NY. La mamma: 'Siamo distrutti e in partenza per gli Usa' (Di sabato 4 dicembre 2021) PERUGIA È ferito lievemente all'addome, ma sta bene il ricercatore perugino Roberto Malaspina , 27 anni, ferito nell'aggressione al parco dall'università Columbia a New York . Lo conferma sua mamma al ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) PERUGIA Èlievemente all'addome, ma sta bene ilperugino, 27 anni,nell'aggressione al parco dall'università Columbia a New York . Lo conferma suaal ...

Advertising

RaiNews : Davide Giri, ingegnere piemontese di 30 anni, è stato accoltellato in strada ad Harlem. La vittima stava seguendo u… - qnazionale : Davide Giri, trovato coltello killer. Amico di Malaspina: 'Migliora ed è di buon umore' - infoitinterno : Aggressione a New York, la seconda vittima è il perugino Roberto Malaspina - infoitinterno : Roberto Malaspina, il ricercatore ferito a New York. La mamma: «Siamo distrutti e in partenza per l'America» - ninda1952 : RT @RaiNews: Davide Giri, ingegnere piemontese di 30 anni, è stato accoltellato in strada ad Harlem. La vittima stava seguendo un corso all… -