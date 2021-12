Roberto Malaspina: come sta l’italiano ferito a coltellate a New York insieme a Davide Giri (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiama Roberto Malaspina e ha 27 anni il secondo italiano ferito nell’aggressione che è costata la vita a Davide Giri. Secondo un amico che è andato a trovarlo all’ospedale Mount Sinai Morningside «sta guarendo ed è di ottimo umore». Malaspina, che è un dottorando alla Columbia University ed è originario di Perugia, secondo le prime informazioni era invece arrivato da 24 ore a New York per una vacanza. È stato accoltellato alla schiena e all’addome da un uomo identificato come Vincent Pinkney, 25 anni. L’aggressore è attualmente in stato di fermo. Il Corriere dell’Umbria ha sentito il padre Corrado Malaspina, radiologo in pensione del Santa Maria della Misericordia. Studente della Columbia University «Sì, il giovane ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiamae ha 27 anni il secondo italianonell’aggressione che è costata la vita a. Secondo un amico che è andato a trovarlo all’ospedale Mount Sinai Morningside «sta guarendo ed è di ottimo umore»., che è un dottorando alla Columbia University ed è originario di Perugia, secondo le prime informazioni era invece arrivato da 24 ore a Newper una vacanza. È stato accoltellato alla schiena e all’addome da un uomo identificatoVincent Pinkney, 25 anni. L’aggressore è attualmente in stato di fermo. Il Corriere dell’Umbria ha sentito il padre Corrado, radiologo in pensione del Santa Maria della Misericordia. Studente della Columbia University «Sì, il giovane ...

