Risultati Serie B: vincono Cremonese, Spal e Benevento (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo aver assistito al primo match che ha aperto questo nuova giornata cadetta (1-0 del Perugia sul Vicenza), la seconda divisione di calcio italiana ha prodotto nuovi Risultati della Serie B in questo poker di partite scese in campo alle ore 14:00. Punteggi molto importanti che hanno contribuito, ovviamente, a riscrivere la graduatoria cadetta. vincono Cremonese, Spal e Benevento. Ecco cosa è successo. Ecco i Risultati della Serie B delle ore 14:00 Vittoria estremamente importante (in trasferta) per la Cremonese che riesce ad aver ragione della resistenza del Cosenza: il match è stato aperto al 34? con la rete di Strizzolo e chiuso al 52? da Valeri. Un gol per tempo che proiettano in alto i grigiorossi di Pecchia. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo aver assistito al primo match che ha aperto questo nuova giornata cadetta (1-0 del Perugia sul Vicenza), la seconda divisione di calcio italiana ha prodotto nuovidellaB in questo poker di partite scese in campo alle ore 14:00. Punteggi molto importanti che hanno contribuito, ovviamente, a riscrivere la graduatoria cadetta.. Ecco cosa è successo. Ecco idellaB delle ore 14:00 Vittoria estremamente importante (in trasferta) per lache riesce ad aver ragione della resistenza del Cosenza: il match è stato aperto al 34? con la rete di Strizzolo e chiuso al 52? da Valeri. Un gol per tempo che proiettano in alto i grigiorossi di Pecchia. Il ...

Advertising

Gazzetta_it : La rivincita del fondo Elliott: risultati sportivi e commerciali #Milan - Carlo28C : @calciomercatoit Squadre come la Salernitana possono partecipare ad un campionato di serie A? hanno cambiato anche… - citynowit : Per il Frosinone ancora Charpentier che raggiunge quota otto reti, ma non basta. Il Benevento la ribalta in due min… - zazoomblog : Risultati e classifica Serie B live: frena ancora il Frosinone incubo Crotone - #Risultati #classifica #Serie… - tabellamercatob : 16^ giornata #SerieB Finali gare delle 14.00 Vincono #Benevento #Cremonese e #Spal Pareggio tra #Frosinone e… -