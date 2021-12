Rissa al GF Vip: Maria Monsè deride Lulù per gli attacchi di panico, scoppia il caos in Casa – VIDEO (Di sabato 4 dicembre 2021) Lulù Selassiè e Maria Monsè sono quasi arrivate allo scontro fisico nella Casa del Grande Fratello Vip. La ex di Non è la Rai ha ancora una volta preso in giro la principess per l’attacco di panico e lei, giustamente, ha perso le staffe in diretta. Maria Monsè deride Lulù per gli attacchi di panico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 dicembre 2021)Selassiè esono quasi arrivate allo scontro fisico nelladel Grande Fratello Vip. La ex di Non è la Rai ha ancora una volta preso in giro la principess per l’attacco die lei, giustamente, ha perso le staffe in diretta.per glidi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Rissa al GF Vip: Maria Monsè deride Lulù per gli attacchi di panico, scoppia il caos in Casa – VIDEO - Marilen62400892 : RT @GScuccimarri: La reazione di Lulù a fine puntata è il risultato di tutte le vessazioni psicologiche che la ragazza sta subendo.Avrà pur… - infoitcultura : GF Vip, Lulù indomabile: rissa sfiorata con Monsé, Bortuzzo divide - infoitcultura : GF Vip, scontro in diretta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè: sfiorata la “rissa”! | Video Mediaset - peppe844 : #GFvip GF Vip, Lulù indomabile: rissa sfiorata con Monsé, Bortuzzo divide -