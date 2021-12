Rischio terapia intensiva 16 volte maggiore. La morte? 9 volte di più (Di sabato 4 dicembre 2021) Per un non vaccinato il Rischio rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi e' 10 volte maggiore di ricovero, 16 volte maggiore di terapia intensiva, 9 volte maggiore di morte. Sono questi gli ultimi dati aggiornati dell'Istituto superiore di Sanità e contenuti nel documento esteso del monitoraggio settimanale pubblicato oggi, in cui si fa il punto sull'efficacia del vaccino nei 5 mesi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 4 dicembre 2021) Per un non vaccinato ilrispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi e' 10di ricovero, 16di, 9di. Sono questi gli ultimi dati aggiornati dell'Istituto superiore di Sanità e contenuti nel documento esteso del monitoraggio settimanale pubblicato oggi, in cui si fa il punto sull'efficacia del vaccino nei 5 mesi. Segui su affaritaliani.it

