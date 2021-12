Ricostruzione carriera personale scolastico, annullata la prescrizione decennale (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna viene commentata la Circolare MEF n. 28 del 2 dicembre 2021 che annulla la prescrizione decennale nella Ricostruzione di carriera per il personale della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna viene commentata la Circolare MEF n. 28 del 2 dicembre 2021 che annulla lanelladiper ildella scuola. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ricostruzione carriera personale scolastico, annullata la prescrizione decennale - p_durantescuola : Snals – Confsal di Verona – 04/12/2021 – La ricostruzione di carriera non si prescrive - AniefTorino : Precariato e ricostruzione di carriera: Anief presenta il calcolatore per differenze retributive - PacificoTweet : Ricostruzione di carriera - Ministero condannato a risarcire altri cinque docenti per violazione del principio di n… - AniefTorino : Ricostruzione di carriera - Ministero condannato a risarcire altri cinque docenti per violazione del principio di n… -