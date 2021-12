Riciclo bustine del tè | 11 idee strepitose per riusarle in modo alternativo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 dicembre 2021) Sapevate che il tè è la seconda bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua? Non è un caso che ogni anno i suoi sacchetti raggiungono 1.500 tonnellate che si aggiungono a discariche già piuttosto piene. In questo articolo vediamo come riciclare i sacchetti del tè! Salute e bellezza 1. Se avete un livido, avete subìto una scottatura o una puntura di ape provate questo rimedio. Mettiamo un sacchetto di tè fresco e umido sulla zona interessata e usiamolo come un tampone. Le sostanze contenute nelle foglie di tè agiscono sull’infiammazione. 2. Il tannino contenuto nel tè aiuta nel trattamento delle verruche plantari. È sufficiente posare un sacchetto di tè umido e tiepido direttamente sulla zona da trattare, attendere circa 15 minuti prima di rimuoverlo. Lasciamo che la pelle si asciughi all’aria. 3. Caldi o freddi, i sacchetti del tè aiutano a rivitalizzare gli occhi stanchi, ...