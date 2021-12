Renatino e gli spot sbagliati: "Succede quando le aziende vivono in una bolla" (Di sabato 4 dicembre 2021) Errare humanum est, ma alcuni errori si pagano cari. Soprattutto quelli che riguardano la comunicazione. Nella storia delle pubblicità sbagliate spiccano nomi di aziende illustri. Stavolta tocca a Parmigiano Reggiano, il cui spot al centro delle polemiche svela l’unico additivo al prodotto: il lavoro di Renatino, operaio felice di frequentare la fabbrica 365 giorni l’anno. L’affermazione non rispecchia la realtà, tuttavia è stata percepita con indignazione dal pubblico, che ha inteso il messaggio non come l’elogio di un prodotto, ma come l’esaltazione di una sregolata cultura lavorista. Chiunque può sbagliare a comunicare. Ad assicurarlo all’HuffPost è proprio un’esperta di comunicazione, Annamaria Testa, il cui ultimo libro si intitola, non a caso, Le vie del senso – Come dire cose opposte con le stesse parole. “Accade alla politica, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Errare humanum est, ma alcuni errori si pagano cari. Soprattutto quelli che riguardano la comunicazione. Nella storia delle pubblicità sbagliate spiccano nomi diillustri. Stavolta tocca a Parmigiano Reggiano, il cuial centro delle polemiche svela l’unico additivo al prodotto: il lavoro di, operaio felice di frequentare la fabbrica 365 giorni l’anno. L’affermazione non rispecchia la realtà, tuttavia è stata percepita con indignazione dal pubblico, che ha inteso il messaggio non come l’elogio di un prodotto, ma come l’esaltazione di una sregolata cultura lavorista. Chiunque può sbagliare a comunicare. Ad assicurarlo all’HuffPost è proprio un’esperta di comunicazione, Annamaria Testa, il cui ultimo libro si intitola, non a caso, Le vie del senso – Come dire cose opposte con le stesse parole. “Accade alla politica, ...

