Referendum Renzi | la Costituzione è la nostra forza | va fatta valere anche con gli altri governi

Il 4 dicembre 2016 il popolo italiano respinse con Referendum la modifica della Costituzione, proposta da Matteo Renzi, al fine di attrarre maggiori poteri nell'Esecutivo, riducendo, nello stesso tempo, la "rappresentanza popolare" e i poteri referendari del popolo sovrano. In estrema sintesi, il disegno di modifica della Costituzione prevedeva: che il Parlamento fosse praticamente ridotto alla sola Camera dei Deputati, tranne alcune eccezioni (art. 10); che le firme richieste per proporre una legge di iniziativa popolare fossero elevate da 50mila a 150mila (art. 11); che, infine, il governo potesse chiedere alla Camera dei Deputati di "deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, fosse iscritto con priorità all'ordine del ...

