Recovery plan, accordo tra governo e sindaci per sbloccare le assunzioni di esperti con contratti a termine a supporto dell'attuazione (Di sabato 4 dicembre 2021) Più fondi per le assunzioni e sblocco dei tetti di spesa, per recuperare i 70mila posti persi negli ultimi anni tra blocchi del turnover e spending review ed essere pronti a centrare le sfide del Recovery. Il governo e l'Anci hanno siglato venerdì un'intesa per superare alcune delle criticità segnalate dai sindaci direttamente al premier Mario Draghi durante l'assemblea di novembre. E ora esecutivo e maggioranza tradurranno questo accordo in un pacchetto di emendamenti al decreto Recovery, al vaglio della Camera. Al tavolo per chiudere l'intesa a Palazzo Chigi il presidente dei sindaci, Antonio Decaro, i ministri Renato Brunetta, Daniele Franco, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, oltre ai relatori del ...

