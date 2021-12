Real Madrid in ansia | infortunio per Benzema | preoccupazione in vista dell’Inter

Advertising

Jaolmedagm : RT @lamortevito: Spallata alla Liga del Real Madrid? Probabile. Da valutare l’infortunio di #Benzema, uscito dopo un quarto d’ora di gioco.… - CalcioWeb : Brutte notizie in casa #RealMadrid: infortunio per l'attaccante #Benzema e Inter a rischio - glooit : Liga: Real Madrid supera Real Sociedad e allunga in vetta leggi su Gloo - sportface2016 : #Liga, il #RealMadrid vince anche in casa della #RealSociedad: Ancelotti prova la fuga - andreastoolbox : Infortunio Benzema, l'attaccante rischia di saltare Real Madrid-Inter. Le news | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

La Gazzetta dello Sport

Brutte notizie per il, che rischia di perdere Karim Benzema per la sfida di martedì sera in Champions League contro l'Inter: l'attaccante francese, già in non perfette condizioni, ha infatti chiesto il cambio ...Commenta per primo Ilguarda con attenzione i giocatori prossimi allo svincolo, pronto a piazzare colpi a costi limitati. Come riportato dalla Bild il club spagnolo potrebbe tentare l'affondo in estate per ...LIGA - l Real Madrid domina il secondo tempo e affonda la Real Sociedad con le reti di Vinicius e Jovic. Blancos a +8 sul Siviglia in seconda posizione. L'unico ...Il video con gli highlights e i gol di Real Sociedad-Real Madrid 0-2, match valido per la sedicesima giornata di Liga 2021/2022. Alla Reale Arena di San Sebastian i blancos vincono ancora grazie ai go ...