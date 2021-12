Rassegne | “Bisbigliata Creatura” al Campania Teatro Festival | la forza della fragilità

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 dicembre 2021)è una creazione di Mariella Celia in collaborazione con Cinzia Sità, sostenute da Sosta Palmizi, ispirata all’omonima poesia di Chandra Livia Candiani. Lo spettacolo – che debutterà domani alSannazzaro alle 21 per ildiretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione– risponde all’urgenza di ritrovare una percezione materiale del corpo sensibile e di osservare il sistema di relazioni che il corpo instaura con l’ambiente esterno attraverso il tocco e il movimento.sceglie il disarmo come prospettiva d’elezione, apre lo sguardo ad un luogo in cui l’umanità che si rivela è quella che muove i suoi primi passi, che piano impara a mettersi sulle sue ...