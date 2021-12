Rapinò una banca in Lombardia | arrestato nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco – Accusato di rapina nel Milanese:nel. È stato infatti rintracciato a Torre del Greco (Napoli) U.G., 46 anni, considerato il terzo componente di una banda che lo scorso 12 novembre aveva compiuto una rapina in un istitutorio di Motta Visconti (Milano). Gli altri due furono arrestati in flagranza di reato mentre tentavano la fuga dopo il colpo. Ad eseguire il decreto di fermo sono stati i carabinieri del N.O.R. della compagnia di Abbiategrasso, coadiuvati nella fase investigativa ed esecutiva dai colleghi della compagnia di Torre del Greco. U.G., pregiudicato con precedenti specifici, è accusato di rapina. Nel corso di una perquisizione nell’appartamento di Torre del Greco nel quale l’uomo si era nascosto, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 68 detonatori ...