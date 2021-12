“Raiola può approfittarne”: Milan, il nuovo caso dopo Donnarumma (Di sabato 4 dicembre 2021) Alessio Romagnoli, difensore del Milan, vuole guadagnarsi il rinnovo, diventando sempre più protagonista in assenza di Kjaer. Lo sfortunato infortunio che ha colpito Simon Kjaer genera delle conseguenze importanti in casa Milan. La squadra, infatti, dovrà fare a meno del danese per circa 6 mesi, ragion per cui è chiaro pensare che lo si rivedrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 dicembre 2021) Alessio Romagnoli, difensore del, vuole guadagnarsi il rinnovo, diventando sempre più protagonista in assenza di Kjaer. Lo sfortunato infortunio che ha colpito Simon Kjaer genera delle conseguenze importanti in casa. La squadra, infatti, dovrà fare a meno del danese per circa 6 mesi, ragion per cui è chiaro pensare che lo si rivedrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

scar15385 : @diavolisempre @GennaroSpinaa Invece è strettamente collegato perché se come pare Kjaer sia molto grave devi prende… - LelloPinto : #Ibrahimovic Sì vabbè è stato più che un grande giocatore un fanatico gomorroide, e grazie al pig Raiola s'è fatto… - dazakol : @SonoLorenz0 @AlbertoGambi @BotGuasto @86_longo @Corriere Ne può anche prendere 3 di milioni al psg ma al Milan ch… - Sauro_Muma : @Stefano99260324 È la wave attuale e dopo ieri ti dico anche che ci può stare, poi ognuno ha la sua idea. Non mi va… - DarioViPu64 : @ennioflyano @plex_manu @MarcoBellinazzo Distorti rispetto ad un parametro stabilito da legge. Qui non ci sono para… -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola può Addio Milan: da Cristiano Ronaldo... con l'ex compagno Donnarumma Donnarumma © LaPresseGià negli scorsi giorni l'ex Tottenham aveva replicato così a Mino Raiola: '... Chi ti sta intorno parlerà con il cuore e perché prova affetto, ma un allenatore non può pensarla ...

'Procurateci' una speranza... #vaialmastersport ...i vari Jonathan Barnett (142 milioni di dollari di commissioni) Jorge Mendes (104) e Mino Raiola (... non si può non notare come questa situazione sia alla base determinata dagli enormi problemi ...

“Raiola può approfittarne”: Milan, il nuovo caso dopo Donnarumma SerieANews Donnarumma © LaPresseGià negli scorsi giorni l'ex Tottenham aveva replicato così a Mino: '... Chi ti sta intorno parlerà con il cuore e perché prova affetto, ma un allenatore nonpensarla ......i vari Jonathan Barnett (142 milioni di dollari di commissioni) Jorge Mendes (104) e Mino(... non sinon notare come questa situazione sia alla base determinata dagli enormi problemi ...