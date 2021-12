Quirinale: Tajani, 'Colle e P. Chigi al c.destra? Perchè no, con Pd sempre stato così' (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - Berlusconi al Quirinale "sarebbe un'ottima cosa" ma "non c'è una candidatura Berlusconi, diverso è che alcuni di noi dicano che sarebbe un'ottima candidatura. Ma lui risponde con un sorriso. Ma io penso che il centrodestra sarà comunque unito". Lo ha detto Antonio Tajani a Rainws24. "C'è sempre stato un presidente della Repubblica del Pd con un presidente del Consiglio del Pd, non vedo Perchè non debba esserci un presidente della Repubblica di centrodestra -ha spiegato Tajani-. Quando viene eletto, il presidente della Repubblica non è più espressione di una parte politica, diventa garante dell'unità nazionale". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - Berlusconi al"sarebbe un'ottima cosa" ma "non c'è una candidatura Berlusconi, diverso è che alcuni di noi dicano che sarebbe un'ottima candidatura. Ma lui risponde con un sorriso. Ma io penso che il centrosarà comunque unito". Lo ha detto Antonioa Rainws24. "C'èun presidente della Repubblica del Pd con un presidente del Consiglio del Pd, non vedonon debba esserci un presidente della Repubblica di centro-ha spiegato-. Quando viene eletto, il presidente della Repubblica non è più espressione di una parte politica, diventa garante dell'unità nazionale".

