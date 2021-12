**Quirinale: Sapelli, 'istituzioni da ricostruire, si può fare solo eleggendo subito Draghi'** (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - "E' tempo di ricostruire la fiducia nelle istituzioni e non si può pensare di farlo senza organizzare i partiti. E' un processo lungo, ora cerchiamo di salvare la presidenza della Repubblica". Giulio Sapelli è l'autore, con Lodovico Festa, del libro 'Draghi o il caos. La grande disgregazione: l'Italia ha una via d'uscita?'. All'Adnkronos l'economista, scrittore e editorialista spiega il senso del libro. "Dalla morte di Moro, passando da Mani pulite, le privatizzazioni per amici di Prodi, è in corso un lento processo di disgregazione della società -dice Sapelli-. Questo ha avuto un effetto sulle forze politiche e il Parlamento, che oggi infatti è dominato da una forza politica che ha condotto una campagna elettorale, fatta da un comico, sulla contrarietà al vaccino per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - "E' tempo dila fiducia nellee non si può pensare di farlo senza organizzare i partiti. E' un processo lungo, ora cerchiamo di salvare la presidenza della Repubblica". Giulioè l'autore, con Lodovico Festa, del libro 'o il caos. La grande disgregazione: l'Italia ha una via d'uscita?'. All'Adnkronos l'economista, scrittore e editorialista spiega il senso del libro. "Dalla morte di Moro, passando da Mani pulite, le privatizzazioni per amici di Prodi, è in corso un lento processo di disgregazione della società -dice-. Questo ha avuto un effetto sulle forze politiche e il Parlamento, che oggi infatti è dominato da una forza politica che ha condotto una campagna elettorale, fatta da un comico, sulla contrarietà al vaccino per il ...

