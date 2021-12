Quirinale | quando annuncia l' elezione il vicepresidente della Camera**

(Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Due volte è accaduto che a proclamare il risultatovotazione e l'del PresidenteRepubblica non sia stato il presidenteCamera ma il suo vice, in quanto era risultato eletto Capo dello Stato proprio il numero uno dell'Assemblea di Montecitorio. Il 29 aprile del 1955, al termine dello spoglio Giovanni Gronchi lasciò lo scranno più alto dell'emiciclo alGiovanni Leone, che proclamò l'di Gronchi, recandosi poi dall'interessato insieme al presidente del Senato, Cesare Merzagora, per la comunicazione formale. Il giuramento di Gronchi si svolse il successivo 11 maggio e nel frattempo il giorno prima la Camera aveva eletto il suo nuovo presidente, vale a dire proprio Leone. Il 28 maggio del 1992 fu invece il ...

E deciso, a partire dalla partissima del"a contare, anzichè farci contare...". Perchè "sarà il momento noi sceglieremo anzichè farci scegliere". Mastella parla della sua nuova ...... nel 1999 il 28 aprile per il 13 maggio; nel 2006 il 3 per l'8 maggio, nel 2013 il 15 aprile per il 18 (era il complicato inizio della diciassettesima legislatura,poi si arrivò alla ...(Adnkronos) – Nel maggio del 1992 l’episodio che portò all’installazione delle cabine ‘catafalco’ e alla procedura di chiama e di vidimazione delle schede tuttora in vigore. Accadde che nel quinto e s ...Secondo quanto riferito da "Libero Quotidiano" che rilancia stamani un retroscena de "Il Messaggero", Draghi ormai "ha la testa al Quirinale".