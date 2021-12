Quirinale | il voto al tempo del Covid

(Di sabato 4 dicembre 2021) Sarà sicuramente un inedito la procedura diper l’elezione del prossimo Capo dello Stato, viste le precauzioni legate alla pandemia. Solitamente si procede alla chiama di senatori, deputati e delegati regionali, che prima e dopo aver espresso ilpossono rimanere in Aula o in Transatlantico. È prevedibile che stavolta, secondo quanto avviene con i voti di fiducia, la chiama avverrà in maniera contingentata, evitando soste e assembramenti in Aula. Non solo. Proprio per evitare un eccessivo affollamento a Montecitorio, almeno inizialmente potrebbe essere previsto un solo scrutinio al giorno, ipotesi comunque tutta da approfondire, soprattutto se dovessero rendersi necessarie più votazioni. Da verificare poi, per gli stessi motivi, come sarà disciplinato l’accesso al Transatlantico, recentemente riaperto alla stampa dopo essere stato ...

Advertising

fattoquotidiano : Draghi al Quirinale anziché Berlusconi? Tajani minaccia le Camere con l’arma “fine di mondo”: “Se succede, ci sarà… - AndreaMarcucci : In vista della legge di bilancio e del voto sul #Quirinale, #Letta esca dal suo splendido isolamento. Draghi deve r… - News24_it : Quirinale: Tajani, se Draghi va al Colle si va al voto - ANSA Nuova Europa - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Quirinale: Tajani avverte che se Draghi va al Colle, si va al voto. Secondo il coordinatore nazionale di Fi, 'solo lui è… - Agenzia_Ansa : Quirinale: Tajani avverte che se Draghi va al Colle, si va al voto. Secondo il coordinatore nazionale di Fi, 'solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale voto

... l'ex presidente Bce avrà la strada spianata per il. Non è detto inoltre che il no alle ...le proprie poltrone di parlamentare che fare l'interesse della patria mandando i cittadini al'. ...ILNELLA CABINA 'CATAFALCO' - La votazione per il Capo dello Stato avviene con il metodo della chiama, con senatori, deputati e delegati regionali che ricevono la scheda all'ingresso dell'Aula e ...Filtra grande irritazione da parte del Quirinale sulla possibilità di un secondo mandato per Mattarella. Il presidente della Repubblica è fermo sulle sue posizioni: nessuna poss ...Paterno e saggio per il Quirinale invoca "lo spirito santo", invita a non tirare ... Questi, Letta e Meloni, vogliono portare Draghi a tutti i costi e dopo si rischia di andare al voto, però non so se ...