**Quirinale: il Regolamento della seduta per l'elezione, vale quello della Camera** (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - La Costituzione non indica quale Regolamento si debba applicare per la seduta comune chiamata ad eleggere il Presidente della Repubblica, limitandosi a prevedere che "quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati". L'articolo 65 del Regolamento del Senato stabilisce che "per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse". Disposizione contenuta anche nell'articolo 35 dell'Assemblea di Montecitorio, dove si legge che "il Regolamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - La Costituzione non indica qualesi debba applicare per lacomune chiamata ad eleggere il PresidenteRepubblica, limitandosi a prevedere che "quando il Parlamento si riunisce incomune, il presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelliCamera dei deputati". L'articolo 65 deldel Senato stabilisce che "per le sedute in comune delle due Camere si applica ilCamera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse". Disposizione contenuta anche nell'articolo 35 dell'Assemblea di Montecitorio, dove si legge che "il...

