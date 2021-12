Quirinale, Fico: “Nomi? Non li farò mai, ma mi appello alle forze politiche perché cerchino unità d’intenti” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Da Presidente della Camera Nomi non ne faccio, né ora né mai. Però rivolgo un appello alle forze politiche per un’unità di intenti“. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, parlando con i cronisti che gli chiedevano se, oltre a Mario Draghi, ci fossero altre figure per la corsa al Quirinale in grado di mettere tutti d’accordo. Fico ha parlato a margine dell’incontro organizzato da Il Fatto Quotidiano “Secondigliano, un’altra Napoli” (rivedi qui la diretta) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) “Da Presidente della Cameranon ne faccio, né ora né mai. Però rivolgo unper un’di intenti“. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto, parlando con i cronisti che gli chiedevano se, oltre a Mario Draghi, ci fossero altre figure per la corsa alin grado di mettere tutti d’accordo.ha parlato a margine dell’incontro organizzato da Il Fatto Quotidiano “Secondigliano, un’altra Napoli” (rivedi qui la diretta) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MariaLu91149151 : RT @eretico_l: @Hero9004 @modamanager @Dorayak56884206 @Anna302478978 @laperlaneranera @avinumalkeinu @Overbite71 @ACCEDIALSITO @SmitAriann… - zazoomblog : Quirinale Fico: appello alle forze politiche per ununità di intenti - #Quirinale #Fico: #appello #forze - Verdoux11 : 'Unità di intenti': Fottere ancora il paese e lasciarlo in mano al #PD in cambio della poltrona sino al 2023. #Fico… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Fico: appello alle forze politiche per un'unità di intenti #robertofico - MediasetTgcom24 : Quirinale, Fico: appello alle forze politiche per un'unità di intenti #robertofico -