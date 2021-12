**Quirinale: da Presidenti a grandi elettori** (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Una volta cessati dall'incarico, i Presidenti della Repubblica assumono l'ufficio di senatore di diritto e a vita e quindi come tali entrano, o in taluni casi tornano, a far parte dell'Assemblea che in futuro sarà chiamata ad eleggere il Capo dello Stato. In alcune circostanze l'ingresso è stato immediato, come accaduto per i dimissionari Antonio Segni, Giovanni Leone e Francesco Cossiga, mentre Luigi Einaudi e Sandro Pertini, deceduti, rispettivamente, il 30 ottobre del 1961 e il 24 febbraio 1990, non hanno mai potuto partecipare ad alcuna elezione di un loro successore. Il primo ex Presidente a diventare grande elettore è stato Enrico De Nicola, che tuttavia non ha preso parte alla seduta conclusasi con l'elezione di Giovanni Gronchi. Quest'ultimo è stato presente alle sedute e agli scrutini che nel 1964 e nel 1971 hanno portato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Una volta cessati dall'incarico, idella Repubblica assumono l'ufficio di senatore di diritto e a vita e quindi come tali entrano, o in taluni casi tornano, a far parte dell'Assemblea che in futuro sarà chiamata ad eleggere il Capo dello Stato. In alcune circostanze l'ingresso è stato immediato, come accaduto per i dimissionari Antonio Segni, Giovanni Leone e Francesco Cossiga, mentre Luigi Einaudi e Sandro Pertini, deceduti, rispettivamente, il 30 ottobre del 1961 e il 24 febbraio 1990, non hanno mai potuto partecipare ad alcuna elezione di un loro successore. Il primo ex Presidente a diventare grande elettore è stato Enrico De Nicola, che tuttavia non ha preso parte alla seduta conclusasi con l'elezione di Giovanni Gronchi. Quest'ultimo è stato presente alle sedute e agli scrutini che nel 1964 e nel 1971 hanno portato, ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: da Presidenti a grandi elettori**... - Manzo_xy : Quand'è che cominciano a circolare le tabelle degli schieramenti per il voto del Quirinale, con la somma delle came… - peraltro : RT @ilfoglio_it: Facce da Quirinale. Quanti presidenti per un solo Palazzo. Dietro alle questioni di stile e di profilo, c’è quasi sempre u… - gioalbarosa : RT @ilfoglio_it: Facce da Quirinale. Quanti presidenti per un solo Palazzo. Dietro alle questioni di stile e di profilo, c’è quasi sempre u… - ilfoglio_it : Facce da Quirinale. Quanti presidenti per un solo Palazzo. Dietro alle questioni di stile e di profilo, c’è quasi s… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Presidenti Pessimo avvio di stagione per Vespa, ma Mediaset lo corteggia perché? - Primaonline ... è in giro per tutti i salotti tv di ogni ordine e grado a promuovere il suo libro natalizio, "Quirinale. Dodici presidenti tra pubblico e privato", i numeri dei meter certificano il calo dei ...

Draghi al Quirinale: il rischio "imbuto" e la doppia reggenza . Si lavora al rebus Super - presidente. Ovvero, due presidenti in una parola sola. Questo accadrebbe se Draghi fosse eletto capo dello Stato quando, tra ... perché un trasloco diretto da Palazzo Chigi al Quirinale non si è ...

**Quirinale: da Presidenti a grandi elettori** (2) Il Tempo Quirinale: schede precompilate, fantasma, scomparse (2) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Nel maggio del 1992 l’episodio che portò all’installazione delle cabine ‘catafalco’ e alla procedura di chiama e di vidimazione delle schede tuttora in vigore.

Perché Mattarella è contrario alla sua rielezione Mattarella non vuole concedere il bis. Un’opinione ben nota quella del capo dello Stato e ribadita in più occasioni.

... è in giro per tutti i salotti tv di ogni ordine e grado a promuovere il suo libro natalizio, ". Dodicitra pubblico e privato", i numeri dei meter certificano il calo dei ...Super - presidente. Ovvero, duein una parola sola. Questo accadrebbe se Draghi fosse eletto capo dello Stato quando, tra ... perché un trasloco diretto da Palazzo Chigi alnon si è ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Nel maggio del 1992 l’episodio che portò all’installazione delle cabine ‘catafalco’ e alla procedura di chiama e di vidimazione delle schede tuttora in vigore.Mattarella non vuole concedere il bis. Un’opinione ben nota quella del capo dello Stato e ribadita in più occasioni.