**Quirinale: da Presidenti a grandi elettori** (2) (Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - Giovanni Leone ha sempre partecipato alle sedute e agli scrutini per l'elezione di Pertini, Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro, assente invece nel 1999 quando è stato eletto Carlo Azeglio Ciampi. È venuto a mancare l'8 novembre 2001. Francesco Cossiga invece è stato presente nel 1992 alla seduta che ha eletto Oscar Luigi Scalfaro, ma non allo scrutinio finale; è risultato assente nel 1999 all'elezione di Ciampi, ha partecipato alla seduta e allo scrutinio che nel 2006 ha eletto Giorgio Napolitano. È morto il 17 agosto del 2010. Oscar Luigi Scalfaro, deceduto il 29 gennaio 2012, ha partecipato nel 2006 alla seduta che ha eletto Napolitano. Carlo Azeglio Ciampi, morto il 16 settembre del 2016, è stato assente alle sedute che nel 2013 hanno eletto per la seconda volta Giorgio Napolitano e nel 2015 Sergio Mattarella. Infine Giorgio Napolitano ha partecipato all'elezione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - Giovanni Leone ha sempre partecipato alle sedute e agli scrutini per l'elezione di Pertini, Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro, assente invece nel 1999 quando è stato eletto Carlo Azeglio Ciampi. È venuto a mancare l'8 novembre 2001. Francesco Cossiga invece è stato presente nel 1992 alla seduta che ha eletto Oscar Luigi Scalfaro, ma non allo scrutinio finale; è risultato assente nel 1999 all'elezione di Ciampi, ha partecipato alla seduta e allo scrutinio che nel 2006 ha eletto Giorgio Napolitano. È morto il 17 agosto del 2010. Oscar Luigi Scalfaro, deceduto il 29 gennaio 2012, ha partecipato nel 2006 alla seduta che ha eletto Napolitano. Carlo Azeglio Ciampi, morto il 16 settembre del 2016, è stato assente alle sedute che nel 2013 hanno eletto per la seconda volta Giorgio Napolitano e nel 2015 Sergio Mattarella. Infine Giorgio Napolitano ha partecipato all'elezione di ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: da Presidenti a grandi elettori**... - Manzo_xy : Quand'è che cominciano a circolare le tabelle degli schieramenti per il voto del Quirinale, con la somma delle came… - peraltro : RT @ilfoglio_it: Facce da Quirinale. Quanti presidenti per un solo Palazzo. Dietro alle questioni di stile e di profilo, c’è quasi sempre u… - gioalbarosa : RT @ilfoglio_it: Facce da Quirinale. Quanti presidenti per un solo Palazzo. Dietro alle questioni di stile e di profilo, c’è quasi sempre u… - ilfoglio_it : Facce da Quirinale. Quanti presidenti per un solo Palazzo. Dietro alle questioni di stile e di profilo, c’è quasi s… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Presidenti Pessimo avvio di stagione per Vespa, ma Mediaset lo corteggia perché? - Primaonline ... è in giro per tutti i salotti tv di ogni ordine e grado a promuovere il suo libro natalizio, "Quirinale. Dodici presidenti tra pubblico e privato", i numeri dei meter certificano il calo dei ...

Draghi al Quirinale: il rischio "imbuto" e la doppia reggenza . Si lavora al rebus Super - presidente. Ovvero, due presidenti in una parola sola. Questo accadrebbe se Draghi fosse eletto capo dello Stato quando, tra ... perché un trasloco diretto da Palazzo Chigi al Quirinale non si è ...

**Quirinale: da Presidenti a grandi elettori** (2) Il Tempo Quirinale: schede precompilate, fantasma, scomparse (2) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Nel maggio del 1992 l’episodio che portò all’installazione delle cabine ‘catafalco’ e alla procedura di chiama e di vidimazione delle schede tuttora in vigore.

Perché Mattarella è contrario alla sua rielezione Mattarella non vuole concedere il bis. Un’opinione ben nota quella del capo dello Stato e ribadita in più occasioni.

... è in giro per tutti i salotti tv di ogni ordine e grado a promuovere il suo libro natalizio, ". Dodicitra pubblico e privato", i numeri dei meter certificano il calo dei ...Super - presidente. Ovvero, duein una parola sola. Questo accadrebbe se Draghi fosse eletto capo dello Stato quando, tra ... perché un trasloco diretto da Palazzo Chigi alnon si è ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Nel maggio del 1992 l’episodio che portò all’installazione delle cabine ‘catafalco’ e alla procedura di chiama e di vidimazione delle schede tuttora in vigore.Mattarella non vuole concedere il bis. Un’opinione ben nota quella del capo dello Stato e ribadita in più occasioni.