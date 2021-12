Probabili formazioni Atalanta-Villarreal | Champions League 2021 2022

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ledi, match valido per la sesta giornata dei gironi di. Appuntamento cruciale per la Dea, visto che per superare il turno in coppa serve battere gli spagnoli, mentre in caso contrario si andrebbe incontro all’eliminazione. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 8 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Favoriti Pasalic e Malinovskyi su Pessina e Ilicic, che comunque li insidiano. Davanti ci sarà sicuramente Zapata, Muriel dalla panchina. Le(3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; ...

Advertising

FBiasin : #RomaInter, probabili formazioni (Corriere). Obiezioni? - NapoliToday : #Calcio Verso Paganese-Juve Stabia: le dichiarazioni di Sottili, le probabili formazioni e dove guardare il derby i… - infoitsport : Venezia - Hellas Verona, le probabili formazioni | Casale titolare, in attacco chance per Lasagna? - summa57 : RT @romaforever_it: CSKA Sofia-Roma, Le Probabili Formazioni | Conference League - Stagione 2021/2022 - romaforever_it : CSKA Sofia-Roma, Le Probabili Formazioni | Conference League - Stagione 2021/2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Saint Etienne - Rennes è una partita valida per la diciassettesima giornata della Ligue 1: diretta tv,e pronostici SAINT ETIENNE - RENNES - domenica ore 13:00 Non è un testa - coda, ma poco ci manca. Perché il Saint Etienne è ultimo in classifica, e il Rennes è terzo e, con una ...di Fabio Belli)NAPOLI ATALANTA/ Quote: Mario Pasalic va in copertina NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A La diretta tv di Napoli ...Due passi falsi da riscattare: la Samp dopo il ko di Firenze, la Lazio dopo il 4-4 con l'Udinese, entrambe cercano punti preziosi ...Le probabili formazioni di Napoli-Leicester, match della sesta giornata di Europa League 2021/2022. Gli azzurri obbligati a vincere per superare i gironi della competizione che si è messa davvero male ...