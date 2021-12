Primo caso di variante Omicron in Veneto. Si tratta di uomo residente nel Vicentino rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica (Di sabato 4 dicembre 2021) La variante Omicron del Covid 19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie – IZS. A darne notizia è il presidente della Regione Luca Zaia. Si tratta di una persona di sesso maschile, residente nel Vicentino, rientrata da un viaggio di lavoro in Sudafrica. Il paziente, che risulta vaccinato, è risultato negativo a un Primo tampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando la variante Omicron al termine della sequenziazione. Al momento è paucisintomatico in quarantena a casa con la moglie e due figli. Di loro sono positivi la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 dicembre 2021) Ladel Covid 19 è stata sequenziata per la prima volta innei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie – IZS. A darne notizia è il pdella Regione Luca Zaia. Sidi una persona di sesso maschile,nel, rientrata da undiin. Il paziente, che risulta vaccinato, è risultato negativo a untampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando laal termine della sequenziazione. Al momento è paucisintomatico in quarantena a casa con la moglie e due figli. Di loro sono positivi la ...

