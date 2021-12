Primavera 1 TimVision | Milan-Spal 2-1 | termina il primo tempo | LIVE NEWS

Advertising

matgand77 : RT @digitalsat_it: Sportitalia Campionato Primavera 1 TimVision - Programma 11a Giornata e Telecronisti - zazoomblog : Primavera 1 TimVision Milan-Spal (1-1): pareggio dei rossoneri! LIVE NEWS - #Primavera #TimVision #Milan-Spal - digitalsat_it : Sportitalia Campionato Primavera 1 TimVision - Programma 11a Giornata e Telecronisti - ItalianSerieA : New post: SUPERCOPPA PRIMAVERA TIMVISION: RICHIESTA ACCREDITI MEDIA EMPOLI-FIORENTINA - news_modena : PRIMAVERA TIMVISION CUP – LA TRIPLETTA DI WILKE BRAAMS VALE IL PASSAGGIO AI QUARTI DI FINALE -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera TimVision

Pianeta Milan

Programma della 11a giornata del campionato, tutto in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su SoloCalcio (canale 61 del digitale terrestre). L'intera programmazione è disponibile ......- SPAL (Campionato) - SPORTITALIA Pescara - Juventus (Campionato) - SOLOCALCIO 12.30 Lazio - Verona (Serie A femminile) -13.00 Napoli - Inter (Campionato) - ...Da sabato 4 dicembre in vendita i biglietti per la finale Supercoppa Primavera Empoli-Fiorentina al Castellani, giovedì 9 dicembre ...48': OCCASIONE INTER! Dentro Forchignone e Kumi, fuori Ferrara e Tourè. 66': OCCASIONE SASSUOLO! Inter imprecisa in fase d'uscita, Daniels ruba palla e chiama Rovida ad un grande intervento. 38': OCCA ...