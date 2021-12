Previsioni meteo, da domenica l'Italia sarà avvolta da un nuovo vortice: previsti pioggia, freddo, e neve a quote basse (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo Mattia Gussoni,meteorologo del sito iLmeteo.it, dopo un sabato caratterizzato da un tempo in gran parte stabile "la nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti su molte regioni". In arrivo venti di Tramontana e temperature in picchiata Leggi su repubblica (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo Mattia Gussoni,rologo del sito iL.it, dopo un sabato caratterizzato da un tempo in gran parte stabile "la nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti su molte regioni". In arrivo venti di Tramontana e temperature in picchiata

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi 4 dicembre 2021 - 3BMeteo : Previsioni #meteo per questo primo weekend di dicembre #buonsabato #4dicembre - occhio_notizie : Domenica di #allertameteo in #Campania - Cesarealice : RT @Beppeley: Se andate in #montagna quando le previsioni meteo sono pessime, dovete sapere molto molto bene quello che state facendo. E'… - meteoBelSito : Previsioni meteo: probabimente piovoso -