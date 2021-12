Preso l’assassino del sacerdote ucciso | ? la svolta della drammatica vicenda (Di sabato 4 dicembre 2021) Nessuna pietà da parte dei killer che lo ha freddato fuori dal suo convento, al termine della celebrazione della Santa Messa. Ora, viene fatta giustizia per il religioso missionario. Lui però aveva una certezza che nessuno potrò mai portargli via, e che ha testimoniato fino all’ultimo con grande fede. Sono passati solamente pochi mesi dal decimo L'articolo Preso l’assassino del sacerdote ucciso ? la svolta della drammatica vicenda proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 dicembre 2021) Nessuna pietà da parte dei killer che lo ha freddato fuori dal suo convento, al terminecelebrazioneSanta Messa. Ora, viene fatta giustizia per il religioso missionario. Lui però aveva una certezza che nessuno potrò mai portargli via, e che ha testimoniato fino all’ultimo con grande fede. Sono passati solamente pochi mesi dal decimo L'articolodel? laproviene da La Luce di Maria.

