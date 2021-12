Premier League | sedicesima giornata | programma | classifica e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021) Da sabato a lunedì, come da tradizione. Laaccende le luci sulladel massimo campionato inglese con partite davvero molto emozionanti. Aprono questa tornata West Ham e Chelsea che si sfideranno in uno dei molteplici derby di Londra, poi alle 16:00 in scena lo scontro salvezza tra Newcastle e Burnley, Southampton-Brighton e l’acceso Wolves-Liverpool. Alle 18:00, invece, Claudio Ranieri sfida il Manchester City di Pep Guardiola. Nelle sfide di domenica spicca la prima di Ralf Rangnick con il Manchester United, mentre Antonio Conte ospita il Norwich City. Monday Night affidato ad Everton-Arsenal.: tutte le sfide Ecco tutte le sfide che comporranno la...