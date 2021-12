Premier League 2021 2022 | il Manchester City batte il Watford e vola in testa alla classifica

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il3-1 ilnel match valevole per la quindicesima giornata digraziedoppietta realizzata da Bernardo Silva erete siglate da Raheem Sterling. I Citizens sono bravi a sbloccare subito il punteggio dopo soli quattro minuti con l’attaccante inglese, che va in gol su assist di Phil Foden.mezz’ora arriva il raddoppio firmato dal centrocampista portoghese che, di fatto, mette in discesa la partita. Gli uomini di Pep Guardiola non si accontentano e al 63? trovano il 3-0 con la doppietta di Bernardo Silva; nel finale c’è spazio per il gol della bandiera dei padroni di casa con Cucho Hernandez. In virtù di questo successo il ...

Nel pomeriggio di oggi si sono giocate alcune gare valide per la 15° giornata di, con dei risultati niente affatto scontati. Tonfo incredibile del Chelsea, che rimedia la seconda sconfitta stagionale in casa del West Ham. Al gol di Thiago Silva risponde poco dopo ...Sia inche in Championsha bensì segnato già numerosi gol che sono stati fondamentali per la squadra. Eppure, il suo percorso in terra britannica potrebbe non avere un prosieguo ...Premier League 2021/2022, il Manchester City batte il Watford nel match della quindicesima giornata e vola in testa alla classifica ...Disponibile su FIFA 22 Ultimate Team la SBC CONQUISTA IL CAMPO rilasciata durante l'evento Team of the Group Stage - Squadra del torneo ...