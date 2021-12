Premier, il Liverpool vince al 95? e si prende la vetta. Vittoria anche per il Newcastle (Di sabato 4 dicembre 2021) Tre le gare disputate in Premier League alle 16.00. Un turno che sorride al Liverpool che sblocca una gara durissima in casa del Wolverhampton solo al 95?, vincendo con un gol di Origi per 1-0. Successo che permette ai Reds si scavalcare il Chelsea al comando, con i blues sconfitti dal West Ham nel primo pomeriggio. Nelle altre gare, Vittoria fondamentale per il Newcastle che stende il Burnley 1-0. Pareggio tra Southampton e Brighton. Alle 18.30 il City impegnato con il Watford di Ranieri. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Tre le gare disputate inLeague alle 16.00. Un turno che sorride alche sblocca una gara durissima in casa del Wolverhampton solo al 95?,ndo con un gol di Origi per 1-0. Successo che permette ai Reds si scavalcare il Chelsea al comando, con i blues sconfitti dal West Ham nel primo pomeriggio. Nelle altre gare,fondamentale per ilche stende il Burnley 1-0. Pareggio tra Southampton e Brighton. Alle 18.30 il City impegnato con il Watford di Ranieri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague: il #Liverpool vince sul filo di lana, primo successo stagionale per il #Newcastle - Raymo_Joe32 : RT @delinquentweet: ORIGI AL NOVANTACINQUESIMOOOO Il Liverpool approfitta dello scivolone del Chelsea, passa 1-0 in casa del Wolverhampton… - delinquentweet : ORIGI AL NOVANTACINQUESIMOOOO Il Liverpool approfitta dello scivolone del Chelsea, passa 1-0 in casa del Wolverham… - joaopedro_rod : Premier league esse ano ta pika disputa boa do chelsea liverpool e city - Torrenapoli1 : E gran partita fu 3-2 per il #westham Hammers consolidano 4° posto e hanno battuto Liverpool e Chelsea in Premier,… -