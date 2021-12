Premier | il City cala il tris al Watford e si prende la vetta

Advertising

SkySport : Premier League, risultati 15^ giornata: cade il Chelsea. City capolista #SkySport #SkyPremier #Premier… - Akburak7 : RT @demarkesports: Guardiola sunar: Premier League’in yeni lideri, Manchester City. - UOLEsporte : Manchester City vence o Watford e assume a liderança da Premier League - KwameIncrease : RT @SkySport: WATFORD-MANCHESTER CITY 1-3 Risultato finale ? ? #Sterling (4') ? #BernardoSilva (31') ? #BernardoSilva (63') ? #Cucho (74')… - SkySport : WATFORD-MANCHESTER CITY 1-3 Risultato finale ? ? #Sterling (4') ? #BernardoSilva (31') ? #BernardoSilva (63') ? … -

Ultime Notizie dalla rete : Premier City

La Gazzetta dello Sport

Risultati e classificaLeague LIVE: gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata diLeague che si svolgerà nel weekend tra sabato 4 e lunedì 6 dicembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite. La fitta settimana made in England ...Gli highlights e i gol di Watford - Manchester, match valevole per la quindicesima giornata diLeague 2021/2022 , in cui gli uomini guidati da Pep Guardiola si sono imposti con un netto 3 - 1 sui padroni di casa grazie alla doppietta ...Premier League 2021/2022, il Manchester City batte il Watford nel match della quindicesima giornata e vola in testa alla classifica ...PREMIER LEAGUE - Il Manchester City batte 1-3 a domicilio il Watford. Decisiva la rete di Sterling e la doppietta di Bernardo Silva. Ininfluente, al 74', il gol ...