Premier, grande West Ham: Chelsea rimontato e battuto (3-2) nel derby (Di sabato 4 dicembre 2021) Battuta d'arresto per il Chelsea di Tuchel che cade 3-2 nel difficile derby in casa di un West Ham sempre più convincente. I blues avevano sbloccato la gara con Thiago Silva al 28?. Pareggio di Lanzini al 40? per i padroni di casa, prima della doccia fredda del nuovo vantaggio dei blues al 44? con Mount. Nella ripresa cambia tutto. Tuchel si gioca la carta Lukaku all'intervallo ma il Chelsea si fa rimonatre e battere. Prima il pareggio di Bowen al 56?, poi la rete del sorpasso al minuto 88 con Masuaku che fa impazzire di gioia i tifosi di casa. Il West Ham vince il derby, il Chelsea frena in vetta e quest'oggi può subire il sorpasso di Liverpool e Manchester City. West Ham che invece si posizione al momentaneo quarto posto.

