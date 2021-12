Positivo al Covid e affetto da sindrome embolitica | i medici gli salvano la vita

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscotrecase (Na) –alda: salvato grazie ad una terapia innovativa. È accaduto nella giornata di ieri presso il-hospital di Boscotrecase (Napoli). A darne comunicazione attraverso il proprio ufficio stampa è l’Asl Napoli 3 Sud che fa sapere come il degente abbia 54 anni e sia di Castellammare di Stabia. L’uomo,al Coronavirus eda, è ricoverato presso l’unità operativa di subintensiva a Boscotrecase, ”vista la grave urgenza – spiegano dall’azienda sanitaria – è stato sottoposto ad una terapia innovativa di alta specializzazione che gli ha salvato la”. Per l’attuazione della ...

Advertising

myrtamerlino : Ma com'è possibile che il #greenpass non si aggiorni quando sei positivo al #Covid? Praticamente se te ne freghi v… - OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afen… - HuffPostItalia : Laeder NoVax positivo al Covid si pente: 'I vaccini salvano la vita' - Saretta_Gas87 : @MatteoTosato83 Papà positivo al covid - TorbidoniGiulia : Breve storia da #Belgio ?? Si verifica il contatto con persona positiva al #Covid. Il positivo segnala, ovviamente,… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid

Sky Tg24

... il 22 ottobre scorso S&P aveva confermato il rating 'BBB' dell'Italia alzando l'outlook a,... che ricorda la contrazione registrata nel primo semestre del 2020 a causa della pandemia di-...L'uomo,al e affetto da sindrome embolitica, è ricoverato presso l'unità operativa di subintensiva a Boscotrecase , 'vista la grave urgenza - spiegano dall'azienda sanitaria - è stato ...Sfiorano i 200 i nuovi contagi da coronavirus in provincia di Latina oggi, 4 dicembre. In totale sono 198, più della metà dei positivi si dividono tra Aprilia, Cisterna e Latina. C’è anche da ...In Veneto i contagi sono scesi sotto i 3000 nelle ultime 24 ore. Ne sono stati rilevati 2.560. Sono 8 le vittime, che portano a 12.000 il numero dei decessi totali dal febbraio 2020 quando è scoppiata ...