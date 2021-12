Portas (Italia Viva): “Chi voterei come presidente della Repubblica? Bersani. Ha capacità, è molto umano e piace a tutto il Parlamento” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Chi voteremo per il Quirinale? Noi siamo moderati di centrosinistra, quindi ragioneremo col Pd e con Letta. Se dipendesse da me, io sicuramente voterei Pier Luigi Bersani“. Così Giacomo Portas, deputato di Italia Viva e segretario del partito Moderati, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo in una intervista per Radio Radicale, dichiarando il suo certo endorsement personale al parlamentare di Leu, Pier Luigi Bersani. Portas spiega: “Ritengo che Bersani sia una persona con delle capacità e sia anche molto umana. Tra l’altro, ve lo posso garantire, è benvoluto sia dal centrodestra, sia dal centrosinistra, quindi da tutto il Parlamento. Personalmente conosco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) “Chi voteremo per il Quirinale? Noi siamo moderati di centrosinistra, quindi ragioneremo col Pd e con Letta. Se dipendesse da me, io sicuramentePier Luigi“. Così Giacomo, deputato die segretario del partito Moderati, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo in una intervista per Radio Radicale, dichiarando il suo certo endorsement personale al parlamentare di Leu, Pier Luigispiega: “Ritengo chesia una persona con dellee sia ancheumana. Tra l’altro, ve lo posso garantire, è benvoluto sia dal centrodestra, sia dal centrosinistra, quindi dail. Personalmente conosco ...

Ultime Notizie dalla rete : Portas Italia Ecco perché al Quirinale vorrei Pierluigi Bersani: intervista a Giacomo Portas "Ecco perché al Quirinale vorrei Pierluigi Bersani: intervista a Giacomo Portas" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giacomo Portas (deputato, leader de "I moderati", Italia Viva). L'intervista è stata registrata giovedì 2 dicembre 2021 alle 11:00.

Portas (Italia Viva): "Chi voterei come presidente della Repubblica? Bersani Il Fatto Quotidiano Porta a porta on the road: il contratto del Vespone Dopo anni di punzecchiate, questa volta è uno degli ospiti del Vespone a fare domande insidiose. A Porta a porta on the road: Matteo Orfini del PD, Giacomo Portas dei Moderati, Federico Mollicone di F ...

