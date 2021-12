Porsche - Cayenne cabrio | citycar per la Cina | le concept insolite di Zuffenhausen - FOTO

Leggi su quattroruote

(Di sabato 4 dicembre 2021) Da oltre 70 anni, laè uno dei marchi più iconici nel mondo dei motori, capace di dar vita a grandi classici dell'automobilismo come le celebri 356, la venticinquenne Boxster e l'intramontabile 911. Oggi alle prese anch'essa con i grandi cambiamenti della mobilità, tanto da aver ormai lanciato da tempo (e con successo) la gamma Taycan, è da sempre un continuo serbatoio di idee, alcune delle quali con un seguito produttivo, mentre altre non hanno mai visto la luce. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto 20 curiosi prototipi della Casa di, tra modelli svelati in tempi recenti econ diversi decenni alle spalle, tra cui l'auto che ha ispirato la DeLorean di Ritorno al Futuro.