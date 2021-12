“Porcomondo” | con grande successo nazionale ritorna il festival dedicato al museto | alias il maiale

Leggi su cityroma

(Di sabato 4 dicembre 2021) Dal 28 novembre al 21 gennaio undici appuntamenti imperdibili nel Trevigiano. Dal campionato del mondo alla Caneva dei Biasio al premio consegnato a Farinetti, passando per la cena delle martondee e alla visita nell’allevamento dove i maiali ingrassano tra musica e docce. Ecco il programma completo, organizza l’Ingorda Confraternita delDomenica 28 novembre 2021 ore 10:00 -Allevamento PPL Pierluigi De Meneghi – Via Fonfa, 24 Spresiano (TV) Una visita al re delUn’occasione per visitare l’allevamento di Pierluigi De Meneghi, l’allevatore di maiali che ha vinto l’edizione 2020 della Gara del, salito alla ribalta della cronaca per la modalità particolare di allevamento: musica, doccia e unrispetto per il benessere degli animali. Seguirà una degustazione delle specialità di Pierluigi. ...