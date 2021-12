Pontedera-Teramo | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 4 dicembre 2021)in campo oggi alle ore 14:30, gara valida per la diciassettesima giornata del Girone B diC. I padroni di casa vengono da una sconfitta esterna rimediata contro l’Olbia, situazione identica per i biancorossi che nel turno precedente hanno rimediato una sconfitta sul campo della Carrarese. Ecco le ultime news relative al match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diI padroni di casa occupano attualmente la nona posizione in classifica a quota 21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, con 23 reti all’attivo e 26 al passivo. Occorre una vittoria agli uomini di mister Maraia che in caso di affermazione, e salvo imprevisti legati agli altri risultati, scalerebbero ...

Sono 20 i calciatori convocati: PORTIERI: 22 Agostino, 32 Perucchini, 1 Tozzo. DIFENSORI: 19 Bellucci, 27 Furlan, 2 Hadziosmanovic, 3 Ndrecka, 18 Pinto, 23 Rillo, 5 Soprano, 4 Trasciani. CENTROCAMPIST ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Pontedera-Teramo, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022 ...