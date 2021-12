Pomeridiano Amici 2021, quando va in onda la dodicesima puntata? Anticipazioni sabato 4 o domenica 5 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Amici 21, la prossima puntata andrà in onda domenica 5 dicembre alle 14.45. Ma ecco quali sono le Anticipazioni di quello che vedremo, visto che la puntata è stata registrata nei giorni scorsi. Ci saranno molti colpi di scena e nuove sfide. Quasi a compensare la mancanza di eliminazioni di domenica scorsa, questa volta tre allievi lasceranno la scuola: Tommaso, Virginia e Guido. Gli ospiti che vedremo questa domenica sono Giordana Angi e Christian De Sica, in veste di giudice d’eccezione della sfida tra i cantanti. Amici 21, gli eliminati: Tommaso, Virginia e Guido In questa puntata Tommaso perderà la sfida contro il rapper Kritical. La sfida sarà chiesta da Anna Pettinelli ed entrambi i cantanti si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021)21, la prossimaandrà inalle 14.45. Ma ecco quali sono ledi quello che vedremo, visto che laè stata registrata nei giorni scorsi. Ci saranno molti colpi di scena e nuove sfide. Quasi a compensare la mancanza di eliminazioni discorsa, questa volta tre allievi lasceranno la scuola: Tommaso, Virginia e Guido. Gli ospiti che vedremo questasono Giordana Angi e Christian De Sica, in veste di giudice d’eccezione della sfida tra i cantanti.21, gli eliminati: Tommaso, Virginia e Guido In questaTommaso perderà la sfida contro il rapper Kritical. La sfida sarà chiesta da Anna Pettinelli ed entrambi i cantanti si ...

