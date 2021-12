Politano | Tante assenze ma lo faremo ugualmente!

Advertising

Vincenz32509123 : Speriamo di recuperare Ounas e Politano per mercoledì. È importante avere tante scelte davanti con tutte queste gare. -

Ultime Notizie dalla rete : Politano Tante

Non è che avessealternative visti i numerosi infortunati. Demme enon in condizione sono rimasti in panchina. Atalanta: Musso; Toloi, Merih, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, ......A Tabellino partita Napoli - Atalanta Squadra in casa Napoli Squadra avversaria Atalanta Sono... Balla Moussa Manè, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna,. ...Ufficiali le scelte di Spalletti in vista della gara contro l'Atalanta del Maradona. Tante le assenze e diverse conferme per l'allenatore del Napoli ...Ufficiali le scelte di Spalletti in vista della gara contro l'Atalanta del Maradona. Tante le assenze e diverse conferme per l'allenatore del Napoli ...