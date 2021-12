Politano: “Molte assenze pesanti, ma abbiamo una rosa ampia e fortissima” (Di sabato 4 dicembre 2021) Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato così a SkySport prima della sfida contro l’Atalanta:“Siamo concentrati, sappiamo di avere Molte assenze pesanti, ma abbiamo una rosa ampia e fortissima. Chi scenderà in campo cercherà di vincere la partita”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Matteo, attaccante del Napoli, ha parlato così a SkySport prima della sfida contro l’Atalanta:“Siamo concentrati, sappiamo di avere, mauna. Chi scenderà in campo cercherà di vincere la partita”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Andrea842631710 : @Peppedema921 Purtroppo secondo me in molte partite non ha fatto le scelte più giuste Poi il Napoli è primo, abbiam… -