Pnrr Italia: Draghi «occasione storica per rendere l’industria e l’economia più innovative e sostenibili» (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Pnrr Italia rappresenta anche un'opportunità straordinaria per ridurre le diseguaglianze: di genere, di reddito, generazionali, afferma il premier Mario Draghi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilrappresenta anche un'opportunità straordinaria per ridurre le diseguaglianze: di genere, di reddito, generazionali, afferma il premier MarioL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : 5 miliardi di euro per costruire o rimettere a nuovo scuole, asili, palestre e mense in tutta Italia: sono i fondi… - HPE_IT : Il 2 dicembre, durante un esclusivo evento ibrido, lanceremo il nostro studio con @Ambrosetti_. Insieme a relatori… - FirenzePost : Pnrr Italia: Draghi «occasione storica per rendere l’industria e l’economia più innovative e sostenibili» - stenric56 : RT @Teresat73540673: - Teresat73540673 : -